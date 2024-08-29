نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعليق الدراسة اليوم الخميس في هذه المناطق داخل المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت توقعات الطقس المتعلقة بهطول أمطار غزيرة ورياح قوية، منذ أمس، الأربعاء، في بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية تساؤلات حول احتمال تعليق الدراسة اليوم الخميس. وفي هذا السياق، أكدت وزارة التعليم أنه سيتم تعليق الدراسة في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية في المناطق المتأثرة، وذلك لضمان سلامة الطلاب والمعلمين. ويشمل هذا التعليق جميع مراحل التعليم، بما في ذلك التعليم العام والجامعات.

المناطق المتأثرة بتعليق الدراسة

توقعت الأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية في بعض مناطق المملكة، مما قد يستدعي تعليق الدراسة اليوم الخميس. من أبرز هذه المناطق:

جازان

صبيا

الطائف

مكة المكرمة

الباحة

عسير

تسعى الجهات المسؤولة لضمان سلامة الجميع، ولذلك تم التأكيد على أهمية متابعة الأخبار المحلية والتوجيهات الرسمية التي ستصدر عن الوزارة بشأن تعليق الدراسة في هذه المناطق. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن القرار النهائي، وستتم موافاة الجميع بأي تطورات جديدة.

إدارة حالات الطقس الطارئة

في ظل هذه الظروف الجوية، كشفت إدارة التعليم عن بعض الحالات التي تستدعي تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى التعليم عن بُعد. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الوزارة لحماية صحة وسلامة الطلاب والمعلمين. وستستمر الإدارة في متابعة الوضع بالتعاون مع الجهات المختصة، مع تأكيدها على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية.

آلية رصد غياب الطلاب

بالتزامن مع هذه التحديات، تعمل المدارس على تحسين آلية رصد غياب الطلاب لضمان استمرارية التحصيل الدراسي. وتشمل هذه الآلية:

تسجيل الغياب: يتم تسجيل غياب الطلاب من قبل المعلمين في كل حصة دراسية باستخدام سجلات المعلم والمنصات الإلكترونية.

إشعار ولي الأمر: يتم إشعار أولياء الأمور بغياب أبنائهم عبر وسائل التواصل الإلكترونية المعتمدة لضمان متابعة حضور الطلاب.

مهلة تقديم العذر: يُمنح ولي الأمر مهلة خمسة أيام بعد تاريخ الغياب لتقديم عذر مقبول. في حال عدم تقديم العذر، يعتبر الغياب غير مبرر.

هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الانضباط في المدارس والتأكيد على أهمية التواصل المستمر بين المدرسة وأولياء الأمور.