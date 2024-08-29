نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة السعودية لدى اليابان تحذر المواطنين من الأعاصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت سفارة السعودية لدى اليابان رعاياها من الأعاصير التي تحدث، وقد تتوسع في أرجاء البلاد، وما يصاحبها من رياح شديدة وفيضانات.

ودعت المواطنين السعوديين في اليابان إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المحلية باستمرار.

وحددت السفارة عبر منشور لها على حسابها في «إكس» تعليمات للتعامل مع الأعاصير، ومنها متابعة الأخبار من المصادر الرسمية، واتباع تعليمات السلطات المحلية، وتحديد أقرب ملجأ طوارئ من مقر التواجد، والتأكد من أن أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل، وتأمين كمية من المياه بتعبئة حوض الاستحمام، والابتعاد عن المسطحات المائية، وتجنب استخدام المصاعد والأنفاق الأرضية، والابتعاد عن الأسطح الزجاجية وخطوط الطاقة الكهربائية، والابتعاد عن المنحدرات والانزلاقات الطينية، وتجهيز شنطة الطوارئ للاستخدام المباشر.

ودعت إلى التواصل معها في حال حدوث أي طارئ: 09055833862 0335895242، راجية السلامة للجميع.