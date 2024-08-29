أوامر ملكية: إحالة الأزيمع للتقاعد وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت إنهاء خدمة الفريق أول مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة، بإحالته إلى التقاعد ابتداءً من تاريخ هذا الأمر، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي برتبة فريق أول، وكذلك إعفاء الفريق الركن فهد الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه، ويُعين في الوقت نفسه بمنصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن.

وشملت الأوامر الملكية، بناء على ما عرضه وزير الدفاع، إعفاء الفريق فهد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه، وتعيينه مستشارًا في مكتب وزير الدفاع، بجانب ترقية اللواء فهد السلمان إلى رتبة فريق وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة.

كما تضمنت الأوامر ترقية اللواء فهد الجهني إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوات البرية، وترقية اللواء محمد الغريبي إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسًا لأركان القوات البحرية، وإعفاء سمير الطبيّب المستشار في أمانة مجلس الوزراء، وتعيينه مستشارًا في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.