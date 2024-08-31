نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول دعم الضمان الاجتماعي المطور: التفاصيل الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تفصلنا سوى دقائق قليلة عن موعد إيداع دعم الضمان الاجتماعي المطور، الذي ينتظره العديد من المواطنين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. حيث تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان إيداع الدعم في الوقت المحدد دون تأخير. سيتم إيداع الدفعة الجديدة من الدعم يوم 1 سبتمبر 2024، والذي يوافق الساعة الثانية عشر مساءً. وسيتم تحويل الدعم إلى حسابات المستفيدين في مصرف الراجحي أولًا، ثم سيتم إيداعه في باقي البنوك السعودية بشكل متتابع.

موعد إيداع دعم الضمان الاجتماعي في البنوك

وفقًا لما أُعلن عنه، ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الدعم الجديد في حسابات المستفيدين في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مما يعني أنه يتبقى أقل من 10 ساعات على نزول الدعم. يمكن للمستفيدين متابعة حساباتهم البنكية للتأكد من وصول الدعم في الوقت المحدد.

كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

للاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية: