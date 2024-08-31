نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة دون الدخول إلى أبشر 1446 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الحكومة السعودية، من خلال وزارة الخارجية، مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمقيمين، بما في ذلك الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديدها لضمان بقاء المقيمين بشكل قانوني داخل المملكة. إذا كنت لا تملك حسابًا على منصة أبشر، يمكنك متابعة خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى أبشر.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر تطبيق مقيم

إذا كنت ترغب في استعلام صلاحية الإقامة دون استخدام منصة أبشر، يمكنك استخدام تطبيق مقيم باتباع الخطوات التالية:

الخطوة التفاصيل تحميل التطبيق قم بتحميل تطبيق مقيم من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي. تسجيل الدخول افتح التطبيق وسجل بيانات حسابك. اختيار الخدمة اضغط على خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة. إدخال البيانات أدخل رقم الإقامة أو رقم الحدود الخاص بك. إكمال البيانات استكمل إدخال جميع البيانات المطلوبة ثم أدخل رقم التحقق واضغط على "تأكيد البيانات" و"استعلام". عرض التفاصيل ستظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بصلاحية الإقامة، بما في ذلك تاريخ الانتهاء.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر موقع وزارة العمل

يمكنك أيضًا الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

الخطوة التفاصيل زيارة الموقع سجل دخولك إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اختيار الخدمة انتقل إلى قسم "الخدمات الإلكترونية" ثم اختر "خدمات الأفراد". اختيار الخدمة المحددة اختر "الاستعلام عن صلاحية الإقامة السعودية". إدخال المعلومات أدخل رقم الإقامة أو رقم الحدود مع البيانات الشخصية المطلوبة. تأكيد البيانات تأكد من صحة البيانات المدخلة ثم اضغط على "استعلام". عرض التفاصيل ستظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بصلاحية الإقامة، نوعها، وموعد انتهائها.

باستخدام الخطوات السابقة، يمكنك الاستعلام عن صلاحية الإقامة بطرق مختلفة دون الحاجة للدخول إلى منصة أبشر. توفر هذه الطرق مرونة في الوصول إلى المعلومات الضرورية لضمان بقاء إقامتك سارية المفعول وتجديدها في الوقت المناسب. إذا كان لديك أي استفسارات إضافية، لا تتردد في الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة.