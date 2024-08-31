نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء جوال Samsung Galaxy Note 20 Ultra من أمازون السعودية: سعر رائع مع شحن مجاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إذا كنت من محبي الهواتف الذكية كبيرة الحجم، فإن جوال Samsung Galaxy Note 20 Ultra هو الخيار المثالي لك. يتوفر الآن على أمازون السعودية بسعر ممتاز مع شحن مجاني إلى جميع أنحاء المملكة. يتميز هذا الجوال بذاكرة داخلية كبيرة وذاكرة عشوائية عملاقة، مما يجعله مناسبًا لتشغيل الألعاب والبرامج الثقيلة. كما أن الشاشة الكبيرة توفر تجربة مشاهدة رائعة للأفلام والفيديوهات. في هذا المقال، سنتعرف على سعر Samsung Galaxy Note 20 Ultra في أمازون السعودية وأبرز مواصفاته التقنية.

سعر Samsung Galaxy Note 20 Ultra

البلد السعر تفاصيل أخرى السعودية 2895 ريال سعودي يشمل الضريبة المضافة، ويوفر شحن مجاني، مع إمكانية الدفع نقدًا عند الاستلام. مصر غير محدد هنا

مواصفات Samsung Galaxy Note 20 Ultra

المواصفة التفاصيل المعالج Exynos 990 بتكنولوجيا 7 نانو، ومعالج رسومي Mali-G77 MP11 الذاكرة/الرام ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت الكاميرا خلفية ثلاثية: 108 ميجا بكسل (رئيسية)، 12 ميجا بكسل (زوم حقيقي حتى 5X)، 12 ميجا بكسل (تصوير واسع)؛ أمامية 10 ميجا بكسل الشاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.9 بوصة، دقة QHD+، معدل تحديث 120 هرتز، حماية Corning Gorilla Glass نظام التشغيل أندرويد 10 البطارية 4500 مللي أمبير، شحن سريع 25 واط، شحن لاسلكي 15 واط، شحن لاسلكي عكسي 4.5 واط خامات التصنيع زجاج مع إطار معدني من الألومنيوم الشرائح 2 شريحة Nano Sim

مزايا Samsung Galaxy Note 20 Ultra

التصوير بجودة 8K : يدعم تصوير الفيديو بجودة 8K، مما يوفر تفاصيل دقيقة جدًا.

: يدعم تصوير الفيديو بجودة 8K، مما يوفر تفاصيل دقيقة جدًا. مقاومة للغبار والماء : يأتي الجوال بمستوى حماية ضد الغبار والماء.

: يأتي الجوال بمستوى حماية ضد الغبار والماء. ألوان عصرية : يتوفر بألوان متعددة مع خيار اللون البرونزي المميز.

: يتوفر بألوان متعددة مع خيار اللون البرونزي المميز. قلم S Pen : يأتي مع قلم S Pen بمزايا فريدة لتحسين تجربة الاستخدام.

: يأتي مع قلم S Pen بمزايا فريدة لتحسين تجربة الاستخدام. سماعات قوية : توفر السماعات الخارجية صوت ستيريو عالي الجودة.

: توفر السماعات الخارجية صوت ستيريو عالي الجودة. أداء ممتاز : معالج قوي يدعم تشغيل الألعاب بسلاسة.

: معالج قوي يدعم تشغيل الألعاب بسلاسة. شاشة كبيرة : شاشة تدعم معدل تحديث 120 هرتز لتجربة بصرية سلسة.

: شاشة تدعم معدل تحديث 120 هرتز لتجربة بصرية سلسة. خاصية Dex: تتيح توصيل الجوال بشاشة كبيرة دون أسلاك.

يعد Samsung Galaxy Note 20 Ultra خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن هاتف ذكي كبير الحجم ومزود بأحدث التقنيات. مع توفره الآن بسعر مغري وشحن مجاني عبر أمازون السعودية، فهو يوفر قيمة كبيرة مقابل السعر. إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الأداء العالي والشاشة الكبيرة والتقنيات المتطورة، فإن Note 20 Ultra هو الخيار المثالي لك.