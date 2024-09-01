نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «نزاهة»: إيقاف 139 متهمًا في قضايا فساد في 6 جهات حكومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» عددًا من القضايا الجنائية والإدارية في شهر أغسطس 2024 الماضي، حيث تم فيها التحقيق مع 380 متهما في عدد من الجهات الحكومية، وهي: وزارة الداخلية، والدفاع، والصحة، والتعليم، والبلديات والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ما نتج عنه إيقاف 139 منهم، بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال.

وأوضحت «نزاهة» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «x» أنها نفذت في إطار شهر أغسطس الماضي نحو 2950 جولة رقابية، مشيرة إلى استمرارها في تنفيذ جولاتها الرقابية على الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة من أجل رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته، حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.