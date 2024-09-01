نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد: المملكة حريصة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفيًا برئيس الجمهورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد ولي العهد خلال الاتصال حرص المملكة على توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

وأجرى ولي العهد اتصالًا هاتفيًا برئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد ولي العهد ضرورة بذل الجهود كافة عربيًا وإسلاميًا لوقف أعمال التصعيد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.