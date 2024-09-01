نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة الرياض تكشف عن أعمال بلدياتها في نطاق المحافظات والمراكز لتعزيز جودة الحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت أمانة الرياض خلال شهر أغسطس عددًا من المبادرات والخدمات المقدمة للسكان والزوار، شملت الخدمات البلدية، والرقابية، والصحية، والامتثال، والاستدامة؛ لتعزيز جودة الحياة في المنطقة، ورفع كفاءة الخدمات، وسهولة الحصول عليها.

وشملت الخدمات في عموم بلديات المنطقة أعمال إصلاح حفر الشوارع بطول ثمانية وعشرين ألفًا وأربع مئة وستة وأربعين مترًا مربعًا، وإزالة ألف وسبع مئة وثمانية وستين حاجزًا، وصيانة خمسة عشر ألفا وخمس مئة وثمانية وعشرين عمود إنارة، وصيانة واحد وأربعين ألفًا وثمان مئة وواحد وخمسين مترًا مربعًا للأنترلوك، وردم مئة ألف ومئتين وسبعة وعشرين مترًا مربعًا، وإصلاح ثمانين ألفًا ومئة وخمسة وثلاثين مترًا مربعًا من الأرصفة، فيما أزالت البلديات مئة وواحدًا وأربعين ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثين طنًا من النفايات، إضافة لتقليم اثنين وثلاثين ألفًا ومئتين وثلاث وعشرين شجرة، كما شملت الأعمال صيانة سبعة وعشرين وست مئة وواحد وعشرين مترًا مربعًا من شبكات الري، فيما رصدت البلديات ألفين ومئة وستا وتسعين مخالفة للصحة العامة، وتلقت ستة آلاف وسبع مئة وخمسة وخمسين بلاغًا عبر مركز (940)، وباشرت البلديات أحد عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وعشرين للرقابة والامتثال، في إطار جهود الأمانة في تقديم خدمات نوعية.

وتأتي جهود الأمانة لرفع جودة الحياة في المنطقة امتدادًا لسعيها لتحقيق مستهدفات إستراتيجيتها في زيادة تطور المنطقة، وتكثيف أعمالها لخدمة السكان والزوار، لتواكب التطلعات، ومستهدفات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي، والعمل على بناء مستقبل مستدام متطور ذي امتثال عالٍ لرياض مزدهرة.