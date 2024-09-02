عاجل - حالة طقس السعودية اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024

أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة على بعض المناطق في المملكة، مع احتمالية هطول أمطار خفيفة في مناطق أخرى. يشير التقرير إلى أن الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول في عدة مناطق، وستكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد. من المتوقع أن تشمل الأمطار الغزيرة مناطق المدينة المنورة، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وجازان. كما يُتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل ونجران، وأيضًا على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.

في الوقت نفسه، لم يستبعد المركز الوطني للأرصاد أن يتكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة. يُنصح المواطنين والمقيمين بمتابعة التحديثات بشكل دوري واستعدادهم لمواجهة الظروف الجوية المتقلبة، خصوصًا في المناطق التي قد تتعرض لأمطار رعدية غزيرة.

درجات الحرارة في مدن السعودية اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024