نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الشورى في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين بتشكيل مجلس الشورى السعودي برئاسة عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ و150 عضو لمدة 4 سنوات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفقا لبيان العاهل السعودي، جاءت أسماء الأعضاء كالتالي:

مشعل بن فهم بن محمد السلمي (نائب رئيس مجلس الشورى).

حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الاحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى).

ابتسام بنت عبدالله بن عبدالرحمن الجبير.

ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الحديثي.

ابراهيم بن محمد بن عبدالله القناص

ابراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير.

احمد بن سعد بن فهد الكريديس.

أحمد بن عبدالرحمن بن مشحن الوردي.

احمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم اليحيى.

احمد بن مبروك بن فرج الحجيلي.

اروى بنت عبيد بن حمود الرشيد.

اسامه بن حسن بن ابراهيم عارف.

اسامه بن عبد العزيز بن سعد الربيعة.

اسامه بن ياسين بن احمد الخياري.

أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير.

اشراق بنت علي بن أحمد رفاعي.

الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.

آمال بنت يحي بن عمر الشيخ.

أمل بنت طلعت بن محمود قطان.

أمل بنت عبدالعزيز بن محمد الهزاني.

أميره بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري.

إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين.

باسم بن حمدي بن حامد السيد.

بدر بن مساعد بن عبدالعزيز الشلهوب.

بشرى بنت أحمد بن عبدالعزيز الحماد.

بندر بن معيض بن مقعد البقمي.

تركي بن صالح بن عبدالله العواد.

تركي بن مشهور بن عويجان العنزي.

تقوى بنت يوسف بن محمد عمر.

ثامر بن نبيل بن عبدالاله نصيف.

حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي.

حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم.

حمد بن حسين بن محمد نامي بالحارث.

حنان بنت عبدالله بن محمد السماري.

خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الرويس.

خالد بن عبدالله بن محمد البريك.

خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.

خالد بن علي بن عبدالمحسن السيف.

خالد بن ماجد بن سعود آل غرير.

خالد بن محمد بن عبدالله محمد ابو ملحه.

خالد بن محمد بن عبدالله الزومان.

خالد بن محمود بن عمر زبير.

دلال بنت محي الدين بن محمد علي نمنقاني.

رائده بنت عبدالله بن راشد ابونيان.

راشد ابن مسلط ابن عبدالله الشريف.

ريمه بنت صالح بن احمد اليحيا.

زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري.

زياد بن معاشي بن ذوقان العطيه.

ساره بنت سليمان بن صالح قاسم.

سالم بن سيف بن سعد ال جربوع.

سالم بن علي بن محمد الشهراني.

سالم بن مسفر بن عبدالله آل فايع.

سعد بن صليب بن مطلق العتيبي.

سعد بن عبد الرحمن بن محمد العمري.

سعد بن مقبل بن غرم الله الميموني.

سلام بن زكي بن عباس الخنيزي.

سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد.

صالح بن حمدان بن يحى الزهراني.

صالح بن محمد بن صالح الشمراني.

صلاح بن خالد بن خير الله الطالب.

طارق بن سعيد بن هليل الشمري

طارق بن عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه.

عائشة بنت حسن بن احمد زكري.

عائشه بنت علي بن محمد حنش عريشي.

عادل بن سراج بن صالح ميرداد.

عاصم بن محمد بن منصور مدخلي.

عاطف بن سعد بن عاطف الشهري.

عبدالرحمن بن ابراهيم بن محمد الحصين.

عبدالرحمن بن سليمان بن ابراهيم السياري.

عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي.

عبدالرحمن بن عبدالله بن ابراهيم السكران.

عبد الرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحي.

عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر.

عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز المهناء.

عبدالعزيز بن بركات بن خضر المالكي.

عبدالعزيز بن سلامه بن محمد الجلعود.

عبدالعزيز بن محمد بن حمود القديمي.

عبدالله بن احمد بن صالح ال طاوي.

عبدالله بن سعد بن ابراهيم الوقداني.

عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان.

عبدالله بن علي بن عبادي الزهراني.

عبدالله بن عمر بن عبدالرحمن النجار.

عبدالله بن فهد بن محمد الحسين.

عبدالله بن محمد بن عبدالله العطاس.

عبدالله بن محمد بن عبدالله الماضي.

عبدالله بن نضال بن محمد عداس.

عبدالمحسن بن ابراهيم بن عبدالعزيز الطوق.

عثمان بن موسى بن عثمان مقبول حكمي.

عجلان بن عبدالعزيز بن عجلان العجلان.

عطيه بن محمد بن عتيق العطوي.

عقلاء بن علي التركي العقلاء.

علي بن ابراهيم بن علي اللاحم.

علي بن ابراهيم بن علي حامد الغبان.

علي بن سعد بن علي العلي.

علي بن عائض بن قداح القحطاني.

علي بن عايض بن ظافر القرني.

علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشيخ.

علي بن محمد بن سعيد الشهراني.

علي بن محمد بن يحي العسيري.

عهود بنت سلطان بن محمد الشهيل.

عواد بن عيد بن عوده البلوي.

عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي.

غاده بنت طلعت بن عبدالهادي الهذلي.

غانم بن راشد بن عبدالرحمن الغانم.

فارس بن عبدالله بن شافي العصيمي.

فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين.

فهد بن حسن بن سعيد آل عقران.

فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود.

الدكتور فهد بن سليمان بن عبدالله التخيفي.

فهد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطياش.

فهد بن عثمان بن منصور الكعيك.

فيحان بن عبدالعزيز بن قنيفذ بن لبده.

فيصل بن عبدالله فؤاد بن عبدالعزيز ابوبشيت.

فيصل بن عبدالله بن محمد البواردي.

لبنى بنت حسين بن راشد العجمي.

لطيفه بنت محمد بن عبدالعزيز العبد الكريم.

ليلى بنت عبدالغفار بن عبدالصمد فدا.

متعب بن عايد بن طلع المطيري.

مجدي بن ضيف الله بن عزيز السلمي.

محمد بن ابراهيم بن المحمد السحيباني.

محمد بن ابراهيم بن محمد العجاجي.

محمد بن حسين بن محمد عشري.

محمد بن راشد بن ابراهيم الحميضي.

محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي.

محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الشعيبي.

محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء.

محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الصالح.

محمد بن عبدالعزيز بن محمد العقيل.

محمد بن علي بن خلوفه مباركي.

مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي.

مطلق بن الاسمر بن مفلح الشراري.

معتز بن طلعت بن محمد بخيت.

معن بن محمد بن عبدالفتاح المدني.

معيضه بنت معيض بن محمد الغامدي.

مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاني.

منى بنت عبد المحسن بن عبدالرحمن الفضلي.

منصور بن سلطان بن عبدالله التركي.

مهدي بن ناصر بن جديع الدوسري.

ناصر بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر.

ناصر بن منصور بن محمد طيران.

نجوى بنت عبد الكريم بن عبدالله الغامدي.

نهاد بنت عبدالله بن عبدالرحمن العمير.

هاني بن محمد بن احمد ابوراس.

هشام بن كمال بن محمد الفارس.

هند بنت ابراهيم بن عايض الخماش.

وليد بن حسن بن محمدامين عبدالشكور.

وليد بن محمد بن ابراهيم العيسى.

ياسر بن عبد الرحمن بن محمود حافظ.

يحيى بن محمد بن ابراهيم المطرودي.

يزيد بن محمد بن عبدالله التويجري.