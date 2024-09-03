الأخضر الناشئ يتجاوز الإمارات في آسيوية اليد

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أحمد جودة - القاهرة - تغلب المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين مواليد 2006م، على نظيره الإماراتي بنتيجة (45 - 14)، في المباراة التي جمعتهما اليوم، في مُستهل مشواره في البطولة الآسيوية الـ (10)، التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من الـ (3) وحتى الـ (14) من شهر سبتمبر الجاري، المؤهلة لبطولة العالم للناشئين في سلوفينيا (2025)م.

وقدم ناشئو الأخضر مباراة مميزة منذ البداية، وانتهى الشوط الأول بتفوق المنتخب السعودي بنتيجة (20 - 9)، قبل مواصلة التقدم في الشوط الثاني، التي انتهى بفارق (31) هدفًا.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر الناشئ مباراته الثانية أمام نظيره القطري، عند الساعة الـ (5:15) مساء بعد غدٍ الخميس.