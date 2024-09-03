المملكة تشارك في اجتماع الفريق الحكومي الدولي المعني بمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا

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أحمد جودة - القاهرة -

شاركت المملكة بوفد يرأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس اليوم، في أعمال اجتماع الفريق الحكومي الدولي المعني بمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة بفيينا.

وألقى معاليه كلمة المملكة أعرب فيها عن شكره وتقديره للقائمين على تنظيم أعمال هذا الاجتماع، مؤكدًا أن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة مستمرة من سمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله- تعمل في إطار رؤية المملكة 2030، على العديد من المبادرات الوطنية والدولية للحد من الممارسات غير المشروعة في المشتريات الحكومية.

وأوضح أن المملكة أنشأت بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية باسم "منصة اعتماد"، تهدف إلى زيادة مستوى الشفافية في المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق في المال العام، والحد من فرص الفساد في جميع مراحل المنافسات العامة، مشيرًا إلى التعاون المستمر والمثمر بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ووزارة المالية لبناء مؤشرات على الأنشطة ذات مخاطر الفساد العالية في "منصة اعتماد" للحد من التواطؤ والاحتيال بين الشركات المتقدمة للمنافسات الحكومية.

ونوّه الكهموس بالدور الذي تؤديه المملكة على المستوى الدولي من خلال دعم الشراكة بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لإطلاق "مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد"، التي ترتكز على مبادئ فيينا لقياس الفساد، وتهدف المبادرة إلى قياس جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك جهودها في تعزيز النزاهة في المشتريات الحكومية. وتطلع معاليه في ختام كلمته أن تسهم جهود الجميع بالتوفيق والنجاح للعمل على بناء مستقبل أفضل لمجتمع يتسم بأعلى درجات النزاهة والعدالة الاجتماعية.

وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس وفد المملكة معالي الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، عميدة الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد IACA بمقر الأمم المتحدة في فيينا، لبحث التقدم المحرز في تطوير مبادرة نزاهة العالمية لقياس الفساد، والجهود المستقبلية لتطوير المبادرة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).