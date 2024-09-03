نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطبيّب يرفع شكره للقيادة بمناسبة تعيينه مستشارًا في وزارة الدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيب شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مستشارًا في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.

ونوه معاليه بالدعم والرعاية اللتين يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع للوزارة ومنسوبيها، داعيًا الله -عزّ وجلّ- أن يمد القيادة الرشيد بعونه وتوفيقه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ لوطننا عزّه ونماءه