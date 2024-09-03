الخارجية السعودية تحذر من عواقب التصريحات الإسرائيلية في تقويض جهود الوساطة المصرية والقطرية والأمريكية

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أحمد جودة - القاهرة - حذرت وزارة الخارجية السعودية من عواقب التصريحات الإسرائيلية الاستفزازية في تقويض جهود الوساطة المصرية والقطرية والأمريكية.



السعودية تدين وتستنكر بشدة تصريحات إسرائيل

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلاديلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية.

واكدت الخارجية السعودية في بيانها تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة تلك المزاعم الإسرائيلية.

هذا وتحذر المملكة العربية السعودية من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، ومالها من تبعات في تقويض جهود الوساطة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصّل إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، وتزيد حدة التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، لتُجدِّد تأكيدها على أهمية وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة تضافر الجهود الدولية لتمكينه من حقه الأصيل في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.