فريق الصقور السعودية يقدّم عروضًا جوية ضمن فعاليات معرض مصر للطيران والفضاء

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أحمد جودة - القاهرة -

قدّم فريق القوات الجوية الملكية السعودية "الصقور السعودية" عروضًا جوية اليوم ضمن فعاليات معرض مصر للطيران والفضاء المقام حاليًّا في مدينة العلمين المصرية.

وتميزت عروض الفريق بالتناغم والدقة والإتقان، حيث نالت مجموعة التكوينات الجوية والمناورات المعقدة التي قام بها فريق "الصقور السعودية " ترحيب الحضور وإعجابهم في المعرض.

وتشارك القوات الجوية الملكية السعودية في معرض "مصر الدولي للطيران والفضاء 2024" في نسخته الأولى الذي يهدف إلى دعم منظومة التصنيع والرقمنة في قطاعات الطيران والدفاع والفضاء