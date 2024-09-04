نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة السياحة يلتقي بعددٍ من المستثمرين في تبوك بهدف تعزيز الاستثمارات في قطاع الإيواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى وكيل وزارة السياحة للتراخيص والتصنيف عبدالمحسن بن محمد المزيد في مقر الغرفة التجارية بمنطقة تبوك اليوم، بعدد من المستثمرين بقطاع السياحة والإيواء بالمنطقة.

وتناول اللقاء الاستثمارات السياحية بالمنطقة والدعم المقدم من وزارة السياحة للمستثمرين، والتعريف ببرنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي، إلى جانب استعراض المعوقات الحالية في القطاع، بالإضافة إلى مناقشة أهم النقاط الجوهرية للتراخيص السياحية، وعرض أبرز التطورات والنهضة التنموية التي حققها القطاع السياحي في ظل المشروعات المنفذة والجارية تنفيذها، التي بذلت الدولة من أجلها الكثير لترسيخ مكانتها على الخارطة السياحية المحلية والعالمية