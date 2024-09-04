نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وزير الصحة" يتفقد ميدانيًا مقارّ ومراكز الهلال الأحمر السعودي في الطائف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفقد معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، مقارّ ومراكز الهيئة في محافظة الطائف، بحضور قيادات ومسؤولي القطاعات الصحية بالمنطقة.

والتقى الجلاجل بعدد من قيادات الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، يتقدمهم مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، واطّلع خلال اللقاء على سير العمل ونسب الإنجاز ومؤشرات الأداء منذ بداية العام الحالي، وقد بلغ إجمالي الحالات التي تمت مباشرتها 244،243 حالة، موزعة على العاصمة المقدسة بـ 119،258 حالة، ومحافظة جدة بـ 83،570 حالة، ومحافظة الطائف بـ 28،096 حالة، كما تم نقل 178 حالة عبر الإسعاف الجوي.

وخلال الزيارة، اطلع معاليه على الآليات وعربات الكوارث والطوارئ، إضافة إلى تقرير عن برامج التدريب والتثقيف المجتمعي، حيث بلغ إجمالي الدورات المقدمة 672 دورة، استفاد منها 28،251 مستفيدًا منذ بداية العام، إلى جانب عرض إحصائي عن برامج التطوع والفرص التطوعية التي توفرها الهيئة، حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين في المنطقة 13،227 متطوعًا، منهم 6،348 من الذكور و6،878 من الإناث، بإجمالي ساعات تطوعية بلغت 216،992 ساعة.

وفي ختام الزيارة، أكد معاليه حرص القيادة الرشيدة على دعم جهود الهيئة في تقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين والمقيمين، مشددًا على أهمية مواصلة العمل الدؤوب دعمًا لإستراتيجيات المنظومة الصحية، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030