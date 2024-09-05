نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك سعود تطلق حملة توعوية بمناسبة الشهر العالمي لمرض ألزهايمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظمت العلاقات المجتمعية بجامعة الملك سعود حملة توعوية بمناسبة شهر سبتمبر العالمي لمرض ألزهايمر، بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية من هذا المرض من خلال عدد من الأنشطة.

وفي خطوة رمزية تعكس التضامن مع المصابين بهذا المرض، أضاءت الجامعة مداخلها الرئيسية باللون البنفسجي، الذي يُعد لونًا مميزًا لحملات التوعية بمرض ألزهايمر.

وتأتي هذه الحملة في إطار التزام الجامعة بتفعيل دورها المجتمعي وتعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، بما يسهم في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة