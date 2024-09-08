نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير منطقة القصيم يستقبل وزير الإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، يرافقه عدد من قيادات الوزارة.

وأكد سموه على ما يحظى به قطاع الإعلام بالمملكة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة – أعزها الله -، لصناعة إعلام رائد ومميز بجميع وسائل الاتصال المرئية، والمسموعة، والمقروءة، في المملكة العربية السعودية.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بجهود وزارة الإعلام لتطوير الصناعة الإعلامية بما يحقق المساهمة الاقتصادية، وزيادة حجم القطاع، وتنويع المحتوى الإعلامي وزيادة جودته، وإبراز المكتسبات الوطنية محليًا، وإقليميًا، وعالميًا.

من جانبه، قدم معالي وزير الإعلام شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم، على حرصه واهتمام بالقطاع الإعلامي، مستعرضًا الجهود التي تبذلها وزارة الإعلام لدعم وتطوير وتجويد جميع الجوانب الإعلامية في المملكة