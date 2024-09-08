نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة جدة وهيئة النقل العام تنظمان ملتقى تمكين المرأة في اللوجستيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظمت جامعة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل اليوم، (ملتقى تمكين المرأة في النقل والخدمات اللوجستية) إحدى مبادرات مكتب جامعة جدة للبحث والتطوير، الذي أقيم حضوريًا بمركز المؤتمرات بالجامعة.

ويهدف الملتقى لتسليط الضوء على إسهامات المرأة في القطاع اللوجستي، واستعراض فرص تمكين وتعزيز مشاركتها الفعّالة، باستضافة نماذج مميزة من سيدات عملن في القطاع اللوجستي ضمن تمكين المرأة السعودية في كل ما يتعلق بمجال النقل والخدمات اللوجستية، وإبراز وتعزيز دور المرأة القيادي من خلال عرض نماذج ريادية في هذا المجال، وعرض بعض التحديات في العمل بالمجال اللوجستي، وكيفية تخطيها وتوثيق الصلات العلمية والعملية والبحثية في مجال اللوجستيات، وبناء الشراكات مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي من خلال التدريب والتوظيف، ورفع القدرة التنافسية والتنوع الاقتصادي وإبراز مكانة المملكة على الساحة المحلية والعالمية مما سيسهم في تحقيق رؤية المملكة