نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز استدامة يطلق أبحاثًا على أكثر من 10 محاصيل واعدة لتعزيز الاكتفاء الذاتي في المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق مركز استدامة حزمة من الأبحاث التطبيقية على أكثر من 10 محاصيل زراعية واعدة، ستُنفذ في مدن الخرج، وجيزان، والعُلا، ونجران تحت إشراف فريق من الخبراء والباحثين لمتابعة التجارب وتنفيذها بدقة، وذلك ضمن إطار جهوده لتعزيز التنمية الزراعية والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل ذات الأهمية الاقتصادية.

وأكد مدير عام المركز الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصقير، أهمية هذه المبادرات في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة، مشيرًا إلى أن الأبحاث والدراسات تم اختيارها بعناية لتلبية احتياجات المزارعين والمستثمرين، مع التركيز على المحاصيل ذات الأهمية الاقتصادية والزراعية، التي تتميز بقلة استهلاك المياه وقدرتها على التكيف مع الظروف البيئية بالمملكة.

وتشمل المحاصيل قيد الدراسة: الكينوا، الأزولا، والقوار، والهوهوبا، واستيفيا، واليسر (المورينقا المحلي)، والهليون (الاسبرقس)، والدخن، والسيسبان، والكلايتوريا، والقرطم. وتتعدد استخدامات هذه المحاصيل -منها ماهو غذائي- محاصيل ذات قيمة صناعية، وأخرى كمحاصيل أعلاف غير تقليدية.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المملكة، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة للقطاع الزراعي