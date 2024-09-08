نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب السعودي الأول يرفع تحضيراته استعدادًا لمواجهة الصين في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تحضيراته استعدادًا لمواجهة منتخب الصين الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ميدانيًا، أجريت الحصة التدريبية على "مركز داليان الرياضي" تحت إشراف المدير الفني روبرتو مانشيني، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجرب مناورة تكتيكية على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، واصل اللاعب متعب الحربي برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي