نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس هيئة الغذاء والدواء يؤكد أهمية توفر المنتجات وسلامتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، اجتماعًا مع عددٍ من الرؤساء التنفيذيين لشركات الأدوية المحلية والعالمية، وذلك في مقر الهيئة بالرياض اليوم.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك، والعمل على مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير الصناعات الوطنية، وتحقيقًا للخطة الإستراتيجية الرابعة للهيئة التي تضمنت محاورها سلامة المنتجات، واستهدفت تعزيز توفر المنتجات.

وأشار إلى أهمية هذه اللقاءات، للمساهمة في تجاوز التحديات، ودعم الشركات للتأكد من تحقيقها للمتطلبات التي تسهم في ضمان توفر الأدوية، وتحقيق سلامتها وفعاليتها.

وأكد رئيس الغذاء والدواء أن أبواب الهيئة مفتوحة دائمًا لجميع المستثمرين، لسماع ما لديهم من آراء واستفسارات وملاحظات وتوفير كل سبل الدعم، للحفاظ على صحة المجتمع، من خلال ضمان سلامة الأدوية المتوفرة في السوق السعودية.

وأشاد ممثلو الشركات بالشفافية العالية التي تتمتع بها الهيئة، وتوفير أرضية مشتركة تجمع الشركات بالجهة المعنية بالرقابة والتشريع في المملكة، والتطور الكبير والنوعي الذي يشهده القطاع خلال الفترة الماضية.

وتحرص «الهيئة» من خلال إستراتيجيتها الرابعة إلى تمكين المستثمرين في قطاع الدواء، لتصبح المملكة في مقدمة دول العالم في هذا القطاع.

يذكر أن رئيس «الغذاء والدواء» يعقد اجتماعات دورية مع شركات الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، لتعزيز التواصل والشفافية في هذه القطاعات.