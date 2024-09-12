نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي أُحد يعن انتقال كونراد ميشالاك إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عبد الرحمن الرفاعي، عضو مجلس إدارة نادي أحد السعودي، بشكل رسمي عن انتقال اللاعب البولندي كونراد ميشالاك إلى صفوف نادي الزمالك المصري. تم إتمام جميع التفاصيل المالية والتعاقدية المتعلقة بالصفقة، مما يمهد الطريق لانضمام اللاعب إلى القلعة البيضاء في خطوة من المتوقع أن تضيف قوة هجومية كبيرة للفريق.

في تصريحات تلفزيونية، أكد الرفاعي أن كافة الأمور المتعلقة بالصفقة قد انتهت بنجاح، وأنه يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة. هذا الانتقال يأتي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مما يمنح الزمالك فرصة كبيرة للاستفادة من مهارات اللاعب السريعة والديناميكية.

تعتبر هذه الصفقة جزءًا من استراتيجية نادي الزمالك لتعزيز تشكيلته في الفترة القادمة، حيث يسعى النادي إلى تقديم مستوى مميز في البطولات المحلية والقارية، خاصة بعد تدعيم الفريق بلاعبين يتمتعون بالخبرة والكفاءة العالية مثل ميشالاك.