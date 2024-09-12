نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية والصين تشيدان بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت السعودية والصين بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، حيث تعد المملكة الشريك التجاري الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط، وتعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة، وبلغ حجم التبادل التجاري مع جمهورية الصين الشعبية حتى شهر يونيو 2024، 48 مليار دولار، بلغت منها صادرات المملكة إلى الصين 24 مليار دولار، وصادرات الصين إلى المملكة 24 مليار دولار.

جاء ذلك، في بيان صدر اليوم الخميس في ختام اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى فيما يلي نصه:

في إطار تعزيز العلاقات السعودية الصينية، قام تشانغ لي رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية بتاريخ 8 / 3 / 1446هـ الموافق 11 / 9 / 2024 بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، والتقى خلال الزيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعقدا جلسة مباحثات، استعرضا فيها علاقة الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، وتم تبادل وجهات النظر حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وترأس ولي العهد الجانب السعودي في اجتماع أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، وترأس تشانغ لي الجانب الصيني. وقد بُحثت خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات بما فيها السياسية، والأمنية، والعسكرية، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والمالية، والعلمية، والتقنية، والثقافية، والسياحية.

ووقع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية تشانغ لي محضر اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.