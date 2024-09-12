أحمد جودة - القاهرة - موعد العيد الوطني السعودي 1446.. احتفالات وفعاليات مميزة

تعتبر عطلة اليوم الوطني السعودي من أهم المناسبات الوطنية التي يحتفل بها المواطنون في المملكة العربية السعودية. فقد تم توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز، ويعبر السعوديون عن حبهم وولائهم للوطن بالعديد من الطرق في هذا اليوم المميز. وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تفاصيل أيام عطلة اليوم الوطني لعام 1446 للقطاعين العام والخاص.

أيام عطلة اليوم الوطني السعودي 1446 للقطاع العام والخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن أيام عطلة اليوم الوطني للقطاعين العام والخاص لعام 1446، والتي جاءت كالتالي:

- إجازة القطاع العام: سيحصل الموظفون في القطاع الحكومي على 4 أيام إجازة بمناسبة اليوم الوطني، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت اللذان يمثلان إجازة نهاية الأسبوع. هذه الإجازة ستكون مدفوعة الأجر وتشمل اليوم الوطني الذي يوافق الذكرى الرابعة والتسعين لتوحيد المملكة.

- إجازة القطاع الخاص والبنوك: سيحصل الموظفون في القطاع الخاص والبنوك على يوم واحد فقط إجازة بمناسبة اليوم الوطني، وهو يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024. هذه الإجازة ستكون مدفوعة الأجر أيضًا.

أبرز فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي 1446

في الذكرى الرابعة والتسعين لتوحيد المملكة، يتم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة. من أبرز هذه الفعاليات:

- تزيين المباني والطرق: يتم تزيين المباني والطرق وجميع الأماكن بأعلام المملكة العربية السعودية لإضفاء جو من الفخر والاحتفال.

- تزيين الحدائق والمتنزهات: تتزين الحدائق والأماكن العامة والمتنزهات بالأضواء المميزة والزينة الخضراء التي تعكس هوية المملكة.

- عروض الألعاب النارية: يتم إطلاق عروض الألعاب النارية في السماء بألوان مميزة، تضفي جمالًا وسحرًا على الأجواء الاحتفالية.

- تجسيد تراث المملكة: تُقام فعاليات عديدة تجسد تراث المملكة العربية السعودية، مما يعزز الوعي بالثقافة والتاريخ الوطني.

- المسابقات الرياضية: يتم تنظيم الكثير من المسابقات الرياضية في هذا اليوم المميز، مما يعزز الروح الرياضية والتنافسية بين المواطنين.

- عروض الطيران: تنظم الفرق الجوية المختلفة عروض طيران مذهلة تبهج الجماهير وتضفي مزيدًا من الفرح على الأجواء الاحتفالية.