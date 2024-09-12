نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة ومجموعة العشرين تبحثان تعزيز دور اقتصاد الفضاء عالميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت المملكة ممثلة بوكالة الفضاء السعودية أمس في اجتماع قادة اقتصاد الفضاء بمجموعة العشرين المنعقد في مدينة فوز دو إيغواسو بجمهورية البرازيل الاتحادية، وترأس الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي وفد المملكة.

وناقش الاجتماع تعزيز دور اقتصاد الفضاء عالميًّا وإسهاماته بشكل ملموس في مواجهة التحديات البيئية وفرص الاستفادة من مجالات الفضاء العلمية والتقنية في معالجته هذه التحديات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة وكالات وهيئات الفضاء في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين وعدد من ممثلي الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد التميمي في كلمته أن موضوع الاجتماع هذا العام «اقتصاد الفضاء وتغير المناخ: التحديات والفرص» يعزز الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الفضاء في مواجهة التحديات البيئية العالمية وإسهاماته الكبيرة في تحسين جودة الحياة على كوكب الأرض، مشيرا إلى أن المملكة تشارك في تعزيز دور اقتصاد الفضاء عالميًّا، حيث أنشأت الوكالة «مركز مستقبل الفضاء» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي سيعمل كمحفز للتعاون الدولي والابتكار وخلق الفرص الاقتصادية في قطاع الفضاء، مؤكدًا إيمان المملكة بأن الاستثمار في الفضاء ضرورة لتقدم الإنسانية.

ويعد اجتماع قادة الفضاء أحد مخرجات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، التي أدرجته لأول مرة ضمن موضوعات جدول أعمال المجموعة، والتي تسعى من خلاله إلى تعزيز التعاون الفضائي بين الدول لتعظيم فوائد اقتصاد الفضاء وفوائد استخدام البيانات الفضائية في دعم التنمية المستدامة والأمن الغذائي والصحة العالمية.