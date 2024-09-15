نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة السعودية بالقاهرة تعزي مصر في ضحايا حادث قطاري الزقازيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، خالص العزاء والمواساة لمصر الشقيقة حكومة وشعبا، ولأسر المتوفين، إثر حادث تصادم قطارين بمحافظة الشرقية.

كما عبرت سفارة المملكة، عن صادق أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان قد وقع حادث تصادم قطاري في محافظة الشرقية مساء أمس السبت، بين قطارين أرقام 336 المتجه من المنصورة للقاهرة وقطار رقم 261 القاهرة الإسماعيلية، وذلك عند الكوبرى الجديد بالزقازيق، مما أسفر عن سقوط 4 ضحايا وإصابة 50 آخرين.