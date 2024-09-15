نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة العالم الإسلامي تُدين الهجومَ الإرهابي في مقديشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت رابطةُ العالم الإسلامي الهجومَ الإرهابيَّ الذي وقعَ في العاصمة الصومالية مقديشو.

جاء ذلك في بيانٍ للأمانة العامة، استنكرتِ خلاله الرابطةُ هذه الجريمةَ الإرهابية الشنيعة التي راح ضحيَّتَها العشراتُ، مجدِّدةً موقفَها المُدين بشدّة للعُنفِ والإرهابِ بكلّ صوره وذرائعه.

وأعربت الرابطةُ، باسم مجامِعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامُن التامّ مع الصومال وشعبِها، في مُواجهة كلِّ ما يُهدِّد أمنَ البلاد واستقرارَها، مقدمة تعازيها الخالصة لذوي الضحايا ومواساتِها للمصابين، مع دعاء الله تعالى أن يتغمَّد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويمنَّ على المصابين بالشّفاء العاجل.