نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات محاولة اغتيال الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة.

وأكدت المملكة وقوفها مع جمهورية جزر القمر المتحدة وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وترجو الوزارة الشفاء العاجل لفخامة الرئيس غزالي، مع تمنياتها لجمهورية جزر القمر المتحدة وشعبها السلامة والاستقرار والازدهار.