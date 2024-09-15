نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف الدفاع المدني من جدارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف في مختلف التخصصات، بما في ذلك العاصمة الرياض ومكة المكرمة. وأوضحت المديرية أن التقديم يتم عبر منصة "جدارات"، حيث يمكن للراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة التقدم للوظائف المعلنة. وفي حال عدم توفر الشروط في المتقدم، لن يتم قبول الطلب. في هذا المقال، نعرض لكم خطوات التقديم على وظائف الدفاع المدني، أهم الشروط الواجب توفرها، بالإضافة إلى موعد بدء وانتهاء التقديم.

خطوات التقديم على وظائف الدفاع المدني

للتقديم على وظائف الدفاع المدني، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة "جدارات" عبر الرابط الخاص بالمنصة الوطنية الموحدة. إنشاء حساب جديد عن طريق إدخال البيانات الشخصية المطلوبة وتحديد كلمة مرور للحساب. اختيار قسم الوظائف، ثم تحديد وظائف الدفاع المدني من القائمة المتاحة. قراءة جميع الشروط بدقة قبل البدء في اختيار الوظيفة المناسبة. تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح وإرفاق المستندات اللازمة. تأكيد الطلب، وبعدها سيتم إعلام المتقدمين بالنتائج في وقت لاحق.

شروط التقديم على وظائف الدفاع المدني 2024

وضعت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، وتشمل:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا داخل المملكة.

الحصول على شهادة البكالوريوس كحد أدنى.

اجتياز الفحص الطبي والبدني بالإضافة إلى المقابلة الشخصية.

حسن السيرة والسلوك.

اجتياز اختبار القدرة المعرفية.

في حال الحصول على شهادة من الخارج، يجب تقديم شهادة معادلة من المملكة.

موعد التقديم على وظائف الدفاع المدني

يبدأ التقديم على وظائف الدفاع المدني اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2024.

أبرز التخصصات المطلوبة

تشمل الوظائف المتاحة: