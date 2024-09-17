نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول التقويم الدراسي الجديد 1446 في المملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن التقويم الدراسي الجديد للعام 1446، وقد تضمن البيان الرسمي الذي نشرته الوزارة تفاصيل مواعيد بدء العام الدراسي الجديد، والإجازات الرسمية، بالإضافة إلى مواعيد الاختبارات. من خلال هذا التقويم يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة تفاصيل الخريطة الزمنية لكل المراحل الدراسية. وتأتي الخطة الجديدة مع بعض التعديلات التي تهدف إلى تحسين سير العملية التعليمية.

جدول التقويم الدراسي الجديد 1446

الحدث التاريخ المدة بداية الفصل الدراسي الأول 18 أغسطس 2024 — نهاية الفصل الدراسي الأول 7 نوفمبر 2024 — بداية الفصل الدراسي الثاني 17 نوفمبر 2024 — نهاية الفصل الدراسي الثاني 20 فبراير 2025 — بداية الفصل الدراسي الثالث 2 مارس 2025 — نهاية الفصل الدراسي الثالث 26 يونيو 2025 —

الإجازات الرسمية في العام الدراسي 2024-2025