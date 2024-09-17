نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للطلاب والعاملين.. موعد إجازة اليوم الوطني السعودي الـ 94 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اليوم الوطني السعودي هو أحد أهم المناسبات الوطنية التي تحتفل بها المملكة العربية السعودية سنويًا، حيث يعكس هذا اليوم قيم الولاء والانتماء للوطن الغالي. تأتي هذه المناسبة لإحياء ذكرى تأسيس المملكة وتوحيدها تحت راية واحدة، مما يعزز من مشاعر الفخر والاعتزاز بين المواطنين والمقيمين على حد سواء. تتنوع مظاهر الاحتفال لتشمل جميع شرائح المجتمع، بدءًا من تنظيم الفعاليات الكبرى إلى العروض الخاصة في مختلف القطاعات. ويهتم المواطنون بمعرفة موعد إجازة اليوم الوطني للاحتفال به، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو في المدارس والجامعات.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة X أن إجازة اليوم الوطني تأتي بناءً على نص المادة 24 من قانون العمل، الذي يمنح العاملين إجازة رسمية مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام متصلة. تُعد هذه الإجازة فرصة للعمال والموظفين للاحتفال بالمناسبة الوطنية الكبرى التي تتجدد فيها روح الوحدة والانتماء.

موعد إجازة اليوم الوطني الـ 94 للعاملين

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجازة اليوم الوطني الـ 94 على النحو التالي:

مدة الإجازة: 3 أيام متصلة.

3 أيام متصلة. تبدأ الإجازة: الإثنين 20 ربيع الأول 1446 الموافق 24 سبتمبر 2024.

الإثنين 20 ربيع الأول 1446 الموافق 24 سبتمبر 2024. تنتهي الإجازة: الخميس 27 سبتمبر 2024.

الخميس 27 سبتمبر 2024. العودة للعمل: السبت 29 سبتمبر 2024.

موعد إجازة اليوم الوطني 1446 للطلاب

كما حددت وزارة التعليم موعد إجازة اليوم الوطني للطلاب في المدارس والجامعات على النحو التالي:

مدة الإجازة: 4 أيام متصلة.

4 أيام متصلة. تبدأ الإجازة: الأربعاء 21 سبتمبر.

الأربعاء 21 سبتمبر. تنتهي الإجازة: السبت 24 سبتمبر.

السبت 24 سبتمبر. العودة للدراسة: الأحد 25 سبتمبر.

فعاليات ومظاهر الاحتفال باليوم الوطني الـ 94

تتزين المملكة باللون الأخضر في جميع الأرجاء احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ 94. يشهد هذا اليوم العديد من العروض والأنشطة المبهجة التي تشمل الألعاب النارية، رفع العلم السعودي في كل مكان، بالإضافة إلى العروض التجارية الخاصة والتخفيضات الكبيرة التي تقدمها الشركات. كما تقام فعاليات ثقافية وترفيهية ومسابقات يشارك فيها الجميع من مختلف الأعمار، مما يعزز من مشاعر الوحدة والانتماء بين أفراد المجتمع السعودي.