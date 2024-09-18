نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مبادرة استبدال المكيفات الشباك القديمة 2024: المركز السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة مبادرة جديدة لاستبدال المكيفات الشباك القديمة في عدة مناطق بالمملكة، كمرحلة ثانية بعد المرحلة الأولى التي شملت 7 مناطق في نهاية العام الماضي. تهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين على استبدال المكيفات القديمة ذات الاستهلاك العالي للطاقة، وقد استفاد من المبادرة السابقة أكثر من 125 ألف مواطن.

شروط الاستفادة من المبادرة

للتمتع بمزايا المبادرة، يتعين على المتقدمين تلبية الشروط التالية:

زيارة أحد المتاجر أو المعارض المشاركة في المبادرة.

تقديم الهوية الوطنية.

إمكانية شراء المكيف الجديد إلكترونيًا إذا كان المتجر يوفر هذه الخدمة.

أن يكون المكيف القديم غير موفر للطاقة.

أن يكون السكن ضمن المناطق المحددة في المرحلة الجديدة من المبادرة.

قائمة المتاجر المشاركة في المبادرة

تشارك في المبادرة 50 تاجر تجزئة و350 معرضًا، بالإضافة إلى 4 مصانع وطنية سعودية. تقدم هذه المتاجر خصمًا بقيمة 1000 ريال سعودي على المكيفات الجديدة، ويشمل العرض أيضًا خدمات التوصيل والتركيب مجانًا. من بين المتاجر المشاركة: