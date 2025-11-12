نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد يعزي رئيس الجمهورية التركية في ضحايا حادث تحطم طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في ضحايا حادث تحطم طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع التركية.

وقال ولي العهد:" تلقيت نبأ حادث تحطم طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع التركية، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب".