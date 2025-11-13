نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 82.7 % نسبة إشغال الفنادق في المدينة المنورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجّلت نسبة إشغال الفنادق الفاخرة في المدينة المنورة زيادة بلغت 4% خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، كما سجّلت نسبة إشغال الفنادق في المدينة المنورة إجمالًا زيادة بلغت 2.5% مقارنة بالأسبوع السابق.



وبحسب تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة، حققت منطقة المدينة المنورة أداءً لافتًا في قطاع الضيافة خلال الربع الأول من العام الحالي 2025م، سجّلت الفنادق خلاله معدل إشغال مرتفع بلغ 82.7% لتتصدر مناطق المملكة للربع الثاني على التوالي، بعد تصدرها في الربع الرابع من العام 2024م؛ مما يعكس مكانتها وجهة رئيسة تستقطب الزوار على مدار العام.



أبرز المؤشرات



استعرض التقرير أبرز المؤشرات الاقتصادية لقطاع الضيافة والإيواء في المنطقة، مشيرًا إلى أن متوسط سعر الغرفة الفندقية الفاخرة في المدينة المنورة انخفض بنسبة بلغت 2.3% خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي، بمتوسط سعر بلغ 849.8 ريال، في حين بلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية في المدينة المنورة 740.10 ريال، بانخفاض بلغ 1.4% عن الأسبوع السابق، وفق مؤشرات يتم رفعها دوريًا، لرصد حالة السوق، ومقارنة أسعار الحجوزات وحجم الطلب على مرافق الضيافة والإيواء في المدينة المنورة التي تستقبل ملايين الزائرين على مدار العام.