عاجل- وفاة الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإقامة الصلاة عليه اليوم في الرياض

أحمد جودة - القاهرة - إعلان الديوان الملكي السعودي

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، والذي وافته المنية خارج المملكة، وذلك وفقًا لبيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء.

تفاصيل بيان الديوان الملكي

جاء في بيان الديوان الملكي أن الأمير الراحل انتقل إلى رحمة الله تعالى خارج البلاد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

موعد صلاة الجنازة

أوضح البيان أنه ستتم الصلاة على الفقيد اليوم الثلاثاء الموافق 11 / 6 / 1447هـ، عقب صلاة العصر، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

دعاء ومواساة

اختتم الديوان الملكي بيانه بالدعاء للأمير الراحل، سائلًا الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا: إنا لله وإنا إليه راجعون.