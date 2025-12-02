نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورشتا عمل بالمدينة المنورة تستعرضان التحول الذكي في العمل التطوعي ضمن ملتقى "تكامل 2025" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أُقيمت اليوم ضمن فعاليات ملتقى "تكامل 2025"، الذي تنظمه جمعية وفادة بالشراكة مع غرفة المدينة المنورة تحت شعار "التحول الذكي في العمل التطوعي"، ورشتا عمل تستعرضان أحدث الأدوات الرقمية وأساليب توظيف البيانات في تمكين القطاع غير الربحي والجهات التطوعية.

ونفّذت جمعية وفادة بالتعاون مع إدارة تعليم المدينة المنورة ورشة عمل بعنوان "تطوع بذكاء: أدوات رقمية مبتكرة لإشراك المتطوعين وبناء مجتمعات متماسكة"، وتناولت الورشة محاور شملت التحول الذكي، والتقنيات الداعمة للعمل التطوعي، وتصميم المبادرات التطوعية الذكية، بما يعزّز إستراتيجية إشراك المتطوعين والارتقاء بجودة المبادرات التطوعية.

كما نظمت جمعية وفادة بالتعاون مع جامعة طيبة بالمدينة المنورة ورشة عمل بعنوان "تحليل البيانات التطوعية لاتخاذ قرارات ذكية في الوقت الحقيقي"، واستعرضت الورشة محاور تضمنت مقدمة في التحول الذكي والعمل التطوعي، ومصادر البيانات التطوعية وأنواعها، ورحلة البيانات في التطوع، مركّزةً على دور التحليل الرقمي في دعم صناعة القرار ورفع كفاءة المبادرات التطوعية في الزمن الحقيقي.

ويأتي تنظيم هذه الورش ضمن برامج ملتقى "تكامل 2025" الهادفة إلى تطوير قدرات الجهات غير الربحية، وتعزيز التحول الذكي في منظومة العمل التطوعي