تجمع مكة المكرمة الصحي يوقّع مذكرة تفاهم مع "موهبة"

وقّع تجمع مكة المكرمة الصحي مذكرة تفاهم مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بهدف اكتشاف ورعاية الموهوبين وتطوير الكفاءات البشرية وتمكين طلاب وطالبات موهبة من المشاركة في برامج تدريبية وبحثية داخل مرافق التجمع الصحي، إلى جانب إشراك المتميزين منهم في برامج التلمذة والبرامج الإثرائية في مجالات الابتكار والتقنيات الطبية.

وتعزز مذكرة التعاون تبادل الخبرات وترشيح المشرفين والمحكّمين للمشاريع البحثية، واستضافة المبادرات والبرامج التعليمية والإثرائية التي تخدم الطلاب والمجتمع، وتسهم في نشر ثقافة الموهبة والإبداع والابتكار.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود تجمع مكة المكرمة الصحي المعتمد كمنظمة حكومية مبتكرة لدعم المبادرات النوعية وتنمية المهارات والإمكانات الواعدة