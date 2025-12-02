نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كاكست" تطلق برنامجًا لتسريع البحث إلى السوق لدعم اقتصاد المعرفة وتعزيز منظومة الابتكار الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، برنامجًا لتسريع الابتكار من البحث إلى السوق؛ بهدف تمكين الباحثين والمبتكرين من تحويل ابتكاراتهم إلى منتجات قابلة للدخول إلى السوق، عبر استكشاف احتياجات العملاء المحتملين وفهم فرص السوق، واكتساب مهارات علمية تعزز رحلتهم نحو التتجير.

ويأتي البرنامج ضمن جهود "كاكست" في دعم شبكة الابتكار الوطنية، وتطوير نماذج أعمال قابلة للنمو، إضافة إلى تنمية مهارات الباحثين والمبتكرين في تحليل السوق وتصميم المنتجات بما يُسهم في رفع قدرة المملكة التنافسية في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 والتطلعات الوطنية في تعزيز منظومة الابتكار الوطنية.

وينفذ البرنامج على مرحلتين؛ تبدأ الأولى بمعسكر تدريبي يتضمن جلسات تفاعلية وورش عمل وأنشطة جماعية تُعرّف المشاركين بمفاهيم تحويل الابتكارات من المختبر إلى السوق، فيما تركز المرحلة الثانية على التدريب المكثف لتزويد الفرق المشاركة بالأدوات اللازمة لفهم احتياجات العملاء، وتصميم النماذج التجارية، إضافة إلى تقديم الإرشاد المتخصص لتحويل نتائج أبحاثهم إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ويختتم البرنامج بعرض المشاركين حلولهم المبتكرة أمام لجنة تحكيم مختصة لتقييم المشاريع، وإعلان الفائزين.

ويتوقع أن يُسهم البرنامج في خلق فرص وظيفية نوعية في الابتكار ونقل التقنية، ورفع مساهمة الاقتصاد المعرفي في الناتج المحلي، وتعزيز مكانة المملكة مركزًا إقليميًّا للابتكار، إلى جانب تأسيس شركات ناشئة في مجالات التقنية العميقة.

ويمكن للباحثين والمبتكرين في المملكة التسجيل في البرنامج عبر الرابط: https://survey.kacst.gov.sa/survey?sId=mZb/TKGrq+s=.