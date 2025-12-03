نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "متمم" يشارك في ملتقى الميزانية العامة للدولة 2026 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شارك مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" اليوم، في ملتقى الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، بمدينة الرياض، عبر إقامة "منطقة معرفية" تضمنت أربع جلسات معرفية تخصصية، حضرها عدد من المهتمين من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار سعي المركز المستمر لتعزيز الوعي المالي وترسيخ الثقافة الاقتصادية لدى مختلف شرائح المجتمع.

وقدم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية في الجلسة الأولى تعريفًا بمنصة "اعتماد" ودورها في خدمة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وما توفره من خدمات رئيسة تسهم في تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات المالية الحكومية، إضافة إلى دورها في دعم التحول الرقمي المالي وتحسين كفاءة الإنفاق، واستعراض رحلة المستخدم داخل المنصة.

تلتها جلسة ثانية عن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، تناولت دور البنية التحتية في تحقيق مستهدفات الميزانية ورؤية المملكة 2030، وأهمية حوكمة المشاريع لضمان استدامة الأثر التنموي، والتكامل بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشاريع، إلى جانب التحول الرقمي والأتمتة والاستدامة البيئية والاجتماعية في البنية التحتية الحديثة.

واستعرضت هيئة الحكومة الرقمية في الجلسة الثالثة، دور التحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية، وأهمية الحوكمة الرقمية لضمان كفاءة واستدامة التحول الرقمي وتكامل البيانات والأنظمة وتمكين الكفاءات الوطنية في مجالات التقنية، إضافة إلى أثر التحول الرقمي في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق.

وفي الجلسة الرابعة استعرضت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جهودها في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة والحد من المخاطر السيبرانية على المستوى الوطني، فضلًا عن دورها في دعم وتمكين الجهات الحكومية في توفير الممكنات المالية؛ من خلال استحداث بنود لنفقات الأمن السيبراني في الميزانية العامة للدولة، وتحديث إجراءات طلبات ميزانيات مشروعات الأمن السيبراني وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

يُذكر أن مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" يُعدُّ إحدى مبادرات وزارة المالية، ويهدف إلى رفع الوعي المالي وتعزيز المعرفة الاقتصادية عبر البرامج النوعية وشراكات تسهم في نشر الثقافة المالية وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية رشيدة ومستدامة