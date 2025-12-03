نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة طيبة تقدّم منظومة خدمات شاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في المقال التالي

تقدّم جامعة طيبة بالمدينة المنورة منظومة خدمات شاملة تُعنى بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص تعلّمهم واندماجهم داخل البيئة الجامعية، وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة 2025، الذي يُقام هذا العام تحت شعار: “تعزيز المجتمعات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة لدفع التقدم الاجتماعي”.

وأوضحت الجامعة أنها تعمل على توفير منظومة دعم متكاملة تُسهم في رفع جودة الخدمات المقدّمة للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، من خلال خدمات أكاديمية ولغوية ورقمية تستهدف تسهيل وصولهم للبرامج التعليمية، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الإنسان ورفع جودة الحياة.

وتشمل المنظومة: خدمات التهيئة، والدعم الأكاديمي، والترجمة، والأنشطة والبرامج النوعية، وتحسين المحتوى الرقمي، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمسارات والمداخل، ودمج الأنظمة الذكية المساندة، والتوسع في برامج التدريب والتوعية، حيث تخدم هذه الخدمات أكثر من 1047 مستفيدًا من فئات الإعاقة المختلفة.

وأكدت الجامعة أن هذه الجهود تأتي ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى بناء بيئة تعليمية أكثر شمولًا، قادرة على احتواء الجميع، وداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول العادل للتعليم وفرص النمو والتقدم.

يُذكر أن اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة سنوية أقرتها الأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودور المجتمعات الشاملة في تمكينهم والمساهمة في تقدمهم