نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأميرة نجود بنت هذلول تزور غرفة المدينة المنورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

زارت الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز، المشرف العام على ملف دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين بوزارة البلديات والإسكان، اليوم غرفة المدينة المنورة، إذ التقت رئيس مجلس الإدارة مازن رجب، وذلك بحضور الأمين العام أحمد زيدان.

وجرى خلال الزيارة بحث تعزيز الجهود المشتركة في تنظيم وتمكين الباعة الجائلين، ودعم المبادرات الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، بما يتسق مع توجهات الوزارة ودور الغرفة كشريك داعم للفئات المستفيدة