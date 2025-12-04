نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حظر التصوير داخل الحرمين فى موسم حج 2026.. الداخلية تعلن الضوابط الكاملة والتكاليف النهائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية مجموعة من التعليمات والضوابط المنظمة لحج القرعة لموسم 2026، مؤكدة التشديد على حظر التصوير نهائيًا داخل الحرمين الشريفين بكافة وسائله، وذلك احترامًا لحرمة وقدسية المكان وصونًا لمشاعر ملايين الحجاج والمعتمرين؛ وشددت الوزارة على أن هذا القرار يأتي ضمن التعاون والتنسيق الكامل مع السلطات السعودية لضمان الحفاظ على الأمن والنظام داخل المشاعر المقدسة.

وأكدت الداخلية في بيانها أنه لن يتم فرض أي زيادات على أسعار الحج هذا العام مقارنة بالعام الماضي، في إطار الحرص على دعم المواطنين والتخفيف عنهم، بينما تستمر الدولة في تقديم خدمات تنظيمية وإدارية أفضل لضمان رحلة حج آمنة ومريحة لجميع الفائزين.

تكاليف حج القرعة 2026 دون تغيير

كشفت الوزارة أن تكلفة حج القرعة هذا العام تبلغ 220 ألفًا و300 جنيه، وهي نفس القيمة التي كانت مقررة في موسم 2025، مع توضيح أن هذا المبلغ لا يشمل تذاكر السفر التي ستعلن قيمتها لاحقًا من الجهات المختصة؛ ويشمل هذا المبلغ تكاليف الإقامة والتنقلات والخدمات الأساسية التي تضمن راحة الحجاج طوال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة.

وأوضحت الوزارة أن السداد يتم بموجب بطاقة الرقم القومي السارية لكل فائز، مع التأكيد على سداد التكاليف في الفترة المحددة، مشيرة إلى أن عدم السداد يعد تنازلًا تلقائيًا عن فرصة الحج دون أي مسؤولية على وزارة الداخلية؛ وأضافت أنه سيتم تحصيل أي رسوم إضافية تقررها السلطات السعودية طبقًا للضوابط المعمول بها داخل المملكة.

وفيما يخص كبار السن وذوي الهمم، أكدت الداخلية أن السداد يتم لهم وللمرافقين الوجوبيين معًا مراعاة لظروفهم الصحية والدعم المطلوب لرحلة آمنة وميسرة.

المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات السفر

دعت وزارة الداخلية الفائزين بحج القرعة إلى التوجه لأقسام ومراكز الشرطة التابعة لهم لتسليم المستندات اللازمة، وأهمها جواز السفر المميكن الساري لمدة لا تقل عن عام بدءًا من 8 فبراير 2026، مع ضرورة مطابقة بيانات الجواز للرقم القومي وعدم قبول أي جواز يحوي ثقوبًا أو اختلافًا في البيانات أو ينقصه صفحات خالية.

كما يُطلب تقديم إيصال سداد التكاليف، والبطاقة الصحية التي تثبت الحصول على لقاح الالتهاب السحائي الرباعي (ACYW135)، إلى جانب أي تطعيمات أخرى تحددها وزارة الصحة أو الجهات السعودية في حينه؛ ويتوجب تقديم تقرير طبي مميكن ومعتمد يوضح الحالة الصحية بالتفصيل ومدى قدرة الحاج على أداء المناسك، ويوضع داخل مظروف مغلق حفاظًا على السرية.

وشملت المتطلبات أيضًا نسخة ورقية وإلكترونية من صفحة بيانات جواز السفر على قرص (C.D)، والبصمة العشرية لضمان التحقق من الهوية، إضافة إلى بيان الموقف التجنيدي للفائزين والمرافقين في سن التجنيد، مع ضرورة الحصول على تصريح سفر لمن يتطلب الأمر قانونيًا.

كما يحتاج بعض الحجاج إلى تقديم شهادة تحركات إذا سبق لهم السفر إلى المملكة في مواسم حج سابقة.

وأكدت الوزارة أن جميع المستندات تخضع لمراجعة دقيقة، وأن أي وثائق إضافية تطلبها السلطات المصرية أو السعودية ستكون جزءًا من الإجراءات التنظيمية.

ضوابط السلوك داخل الحرمين والمشاعر المقدسة

أكدت وزارة الداخلية أن الالتزام بتعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية واجب على جميع الحجاج، وفي مقدمتها حظر التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة كانت، سواء باستخدام الهواتف المحمولة أو الكاميرات، حفاظًا على روحانية المكان ومنع أي سلوك قد يزعج ضيوف الرحمن.

كما شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتفويج أثناء الانتقال من مشعر منى إلى جسر الجمرات، والابتعاد عن الازدحام أو الافتراش داخل الطرق المؤدية للمشاعر.

ودعت الحجاج إلى ارتداء غطاء الرأس والابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة لتجنب الإجهاد الحراري، خصوصًا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وطالبت الداخلية الحجاج بعدم الخروج في فترات الحرارة الشديدة إلا للضرورة القصوى، مع ضرورة اتباع إرشادات البعثة المصرية والسلطات السعودية للحفاظ على صحتهم طوال فترة أداء المناسك.

تعليمات وقائية وأمتعة وأدوية

شددت الوزارة على أهمية الإفصاح عن أي مبالغ مالية أو مقتنيات ثمينة تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها، وفق لوائح الجمارك السعودية.

كما طالبت الحجاج الذين يعانون من أمراض مزمنة بحمل بطاقة صحية توضح حالتهم والأدوية التي يتناولونها، مع حمل الأدوية بالكميات اللازمة داخل عبواتها الأصلية واصطحاب التقارير الطبية لإبرازها عند الطلب.

تنسيق مصري–سعودي لخدمة الحجاج

اختتمت وزارة الداخلية بيانها بتأكيد أن جميع الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والأمان لضيوف الرحمن.

وأشارت إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارات المصرية والجهات السعودية لتوفير الإقامة المناسبة، والتنقلات المجهزة، والرعاية الطبية الكاملة للحجاج المصريين، بما يضمن موسم حج آمن ومنظم يعكس صورة مصر المشرفة.