 سيارة تويوتا كورولا 2018 بأقل قسط شهري وبدون أقساط مقدمة

سيارات تويوتا دون دفع أي مقدم، هذا ما يبحث عنه العديد من الأفراد، والآن قامت الكثير من المعارض بتوفير تلك السيارات التي تعطي الشعور بالراحة والأمن، لأنها مصممات على أحدث طراز بالإضافة إلى أن أكبر المعارض تقوم بتوفيرها دون دفع أي مقدمات، والقسط يناسب الراتب الشهري، ففيما يلي نقدم لكم متابعين موقعنا الكرام أهم مواصفات سيارة توي وتا كورولا إصدار عام ألفين وثمانية عشر، حيث تعد تلك السيارة فرصة مذهلة الي محبين عالم السيارات.

سيارة تويوتا كورولا 2018

نقوم بعرض لكم تشكيلة رائعة من السيارات التوي وتا الجميلة التي تتوفر في معرض عبد اللطيف جميل:

سيارة تويوتا كورولا 2018 اكس أل أي مستعمله توجد داخل معرض عبد اللطيف جميل.

سيارة تويوتا كورولا ذات طراز حديث، ولا يحتاج الفرد إلى دفع أي مقدمة كما أن القسط الشهري الخاص بها يكون مناسبًا.

السيارة مزودة بناقل الحركة يعمل بشكل أوتوماتيكي.

لون السيارة من الخارج الأبيض اللؤلؤي.

السيارة سيدان في الرياض.

التعداد الخاص بقطع المسافات يكون من 14,000 إلى 149,000 كم.

إن المبلغ الخاص بالسيارة عند الدفع كاش يكون 57 1986 ريالًا سعوديًا، ويمكن تقسيطها ودفع كل شهر 1.523 ريال سعودي.

الوصول إلى السيارة يكون من خلال الاتصال بمعارض عبد اللطيف جميل.

سيارة تويوتا موديل باص فان بوكس عام 2021 مستعمله

يمكن شراء سيارة تويوتا كاش أو تقسيط، ولا يتطلب منك الأمر دفع مقدم مع أقل قسط شهري يتلاءم مع الراتب الشهري الخاص بالعميل المستهلك:

يتم طرح سيارة هايتس تويوتا نوعها فان بوكس عام الفين واحد وعشرون م تتزود بمحرك أوتوماتيكي. عند ما يتم عرضها يتم قطع مسافة خمسمائة متر. ثمن السيارة عند الدفع الكاش 136,390 جنيها ريال. التقسيط الشهري يكون مبلغه 2899 ريالًا سعوديًا.

الآن يتمكن الفرد من الحصول على سيارة تويوتا دون أن يشعر بأي أعباء بسبب أن السيارة لا تحتاج إلى أي مقدمات بالإضافة القسط الشهري الخاص بها يكون قليلًا، ويمكن الحصول على السيارة بضمان أيضًا، بالإضافة إلى أنها تناسب جميع الأسر، لأنها مزودة بالأمان، وتوفر الوقت والجهد تتلاءم مع جميع الطرق.