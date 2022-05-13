نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن فورا شدات ببجي موبايل pubg uc بعد تحديث ببجي موبايل 2.0 بطريقة رسمية في المقال التالي
شحن شدات ببجي، يبحث ملايين من اللاعبين في مختلف الدول العربية عن رابط شحن شدات ببجي، وذلك بعد الإعلان رسميا من قبل المسؤولين أن هناك الكثير من الروابط المنتشرة في الوقت الحالي والخاصة بشحن شدات ببجي غير رسمية، وقد أعلنت عن الرابط الرسمي والذي يمكن من خلاله شحن الشدات من خلال بعض الخطوات البسيطة، حيث قد تم الإعلان من قبل الشركة المسؤولة عن شحن الشدات أن الرابط قد تم تغييره للعديد من الأسباب التي قد تم الإعلان عنها، والجدير بالذكر انه قد تم الإعلان عن الرابط الجديد والمحدث الذي يمكن من خلالة شحن الشدات بطريقة آمنة، وذلك ليكون كافة اللاعبين مأمنين بشكل كامل لتكون حسابات كافة اللاعبين مؤمنة من أي خطر اختراق، وللحصول على تفاصيل أكثر بشأن شحن الشدات تابعونا خلال السطور القليلة القادمة.
شحن شدات ببجي
لقد تم الإعلان عن تفاصيل شحن شدات ببجي، حيث ان اسعار إجمالي ستين شدة حوالي عشرة جنيه مصري وعدد مائتين شدة حوالي خمسون جنيه مصري، وعدد ستمائة وتسعون شدة إجمالي مئة وستون جنيه مصري، وعدد والفين شده إجمالي أربعمائة جنيه مصري، وعدد اربعة آلاف شدة اجمالي ثمانمائة جنيه مصري، بينما عدد ثمانية آلاف وأربعمائة شدة اجمالي الف وستمائة جنيه مصري، وتعتبر تلك الاسعار الصادرة في الموقع بشكل رسمي وجديد، وذلك بعد زيادة اسعار الدولار والتي قد أثرت سلبًا على كافة الاسعار مما أدت إلى ارتفاعها.
طريقة شحن شدات ببجي
- قم بالدخول إلى رابط موقع midas buy وهو الرابط المُحدث الذي قد تم الإعلان عنه رسميًا منذ عدة أيام.
- سجل الدخول إلى الموقع، وذلك عن طريق كتابة اليوزر نيم والباس ورد في الخانات الخاصة بها في الموقع.
- بعد الدخول إلى الموقع ستظهر أمامك العديد من الخدمات التي يقدمها الموقع، قم بالضغط على كلمة “شراء” ضمن تلك الخدمات.
- قم بإدخال الرقم التعريفي الخاص بالايميل الخاص بك.
- اختر العملة التي من المقرر أن تقوم بالدفع من خلالها.
- ادخل رقم الهاتف الخاص بك.
- سيتم ارسال كود على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانة “كود التحقق” قم بإدخاله في خانته المحددة
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