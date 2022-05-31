نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمستخدمي الأندرويد احـذر ظهور هذه العلامات في هاتفك دليل على أنه يتم التجسس عليك من الكاميرا والميكروفون إليك الطريقة الوحيدة لإيقافها في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك عدد من التطبيقات الموجودة على هواتف الأندرويد من الممكن أن تتجسس على مستخدمي هذه الهواتف، من خلال الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون، ولذلك تم إعلان يحذر من استخدام هذه التطبيقات على هاتفك، بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص المطورين في جوجل، قد أضافوا وظيفة جديدة تعمل على تحذير المستخدمين عن وصول هذه التطبيقات إلى بيانات الهاتف.

التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الكاميرا

استطاع مطورين جوجل من استخدام وظيفة جديدة لمعرفة التطبيقات التي يمكنها التجسس عليك، وعند قيامك بفتح أحد هذه التطبيقات سيقوم جهاز الأندرويد الخاص بك لإخبارك أن هذا التطبيق يريد الوصول إلى الكاميرا وجهاز الميكروفون الخاص بك، وذلك في الزاوية العليا من الهاتف.

ويذكر أن بعض التطبيقات تقوم بإعلان المستخدمين عند تشغيل الكاميرا أو الميكروفون عن طريق إرسال رمز على الهاتف المحمول، ويظهر في الزاوية العلوية اليمنى من الهاتف على شكل مؤشر جديد به رمز، ولذلك عند الدخول على أحد هذه التطبيقات ستجد رمزا، حينها احذر الدخول إلى هذه التطبيقات.

تأمين هاتفك من هذه التطبيقات

يبحث العديد من مستخدمي هواتف الأندرويد عن طرق لتأمين هواتفهم ضد هذه التطبيقات، وبالفعل يوجد عدد من الطرق التي يمكن التأكد منها من التطبيقات التي استخدمت الميكروفون والكاميرا، من خلال الدخول على سجل التطبيقات ومعرفة إذا كان هناك تطبيقات كهذه أولا، كما يمكن الدخول على الإعدادات السريعة على الهاتف المحمول وتعطيل ميزة الميكروفون والكاميرا.

وجدير بالإشارة إلى أنه من المهم أن تتذكر دائما عن فتح أي تطبيق على هاتفك، إذا ظهر لك رمزا، فهذا قد يكون دليل كافى على أن هذا البرنامج هو برنامج تجسس، ولكن هذا ليس في كل التطبيقات طبعا، فهناك التطبيقات المعروفة والمشهورة التي تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى الكاميرا والميكروفون مثل تطبيق انستغرام وسناب شات، ولكن هناك بعض التطبيقات التي الغير معروفة والتي لا يعتاد فيها الدخول بالكاميرا، ولذلك يجب أن تحذر دائما عن تسجيل الدخول على أي تطبيق، وأن تراجع سياسة التطبيق جيدا قبل الدخول.