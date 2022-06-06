4 أسباب تجعل هاتف HUAWEI nova Y70 من هواوي خيارك الأمثل للعام 2022.. كل ما تريد معرفته عنه

هاتف HUAWEI nova Y70 يتوفر بثلاثة ألوان: الأبيض اللؤلؤي Pearl White[1] والأزرق الكريستالي Crystal Blue والأسود Midnight Black وسيتوفر في متاجر قطر ابتداء بسعر 699 وأيضا في متجر لتجربة هواوي في قطر في بلاس فاندوم.

ثلاثة أيام بشحنة واحدة فقط

عندما يكون هاتفك HUAWEI nova Y70، لا داعي للقلق بشأن نفاد البطارية. يمكن أن تستمر بطارية 6000 مللي أمبير في الهاتف لمدة 3 أيام بشحنة واحدة كاملة. على الرغم من كونها بطارية كبيرة، إلا أنها لن تستغرق وقتا طويلا لملء البطارية، وذلك بفضل الشحن فائق السرعة من هواوي[2] بقوة 22.5 واط الذي يمكنك من الحصول على ثلاث ساعات من تشغيل الفيديو المستمر[3] بشحنة قصيرة لمدة عشر دقائق.

انغمس في التجارب الترفيهية

هذا وستنبض جميع ألعابك وعروضك بالحياة مع شاشة العرض الكاملة الواسعة مقاس 6.75 بوصة فى هاتف HUAWEI nova Y70.

كما يمكن للشاشة المسطحة ذات نسبة الشاشة العالية إلى الجسم 90.26٪[4] والثقب الضيق وذلك لعرض المزيد من المحتوى بحجم أكبر لمنحك تجربة غامرة. يدعم الهاتف أيضا تقنية اللمس المتعدد الرائدة والمكونة من 10 نقاط لتمنحك استجابة سريعة أثناء ممارسة الألعاب.

هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في حالة الألعاب سريعة الخطى حيث يمكن لوقت الاستجابة أن يقرر بين الفوز والخسارة.

بالإضاقة إلى ذلك، يستخدم هاتف HUAWEI nova Y70 ميزة التعتيم الذكي والشاشة المضيئة ووضع الكتاب الإلكتروني بالإضافة إلى ميزة تحسين جودة الفيديو لتحسين تجربة المشاهدة.