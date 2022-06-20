صدمة لمحبي لعبة Skull & Bones.. البرازيل تصنفها لعبة عنيفة

انت الان تتابع خبر صدمة لمحبي لعبة Skull & Bones.. البرازيل تصنفها لعبة عنيفةوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في صدمة كبيرة لعشاق لعبة Skull & Bones والمعروفة بلعبة السفن الشراعية القتالية، مجلس التصنيف البرازيلي قام بتصنيف اللعبة على أنها لعبة عنيفة.

اللعبة لم يتم إصدارها رسمياً على أجهزة إكس بوكس وكذلك أجهزة بلاي ستيشن PS5، حيث من المتوقع شركة Ubisoft المطورة لها بإنطلاقها في وقت لاحق هذه العام.

مجلة NME قالت أن تصنيف لعبة Skull & Bones عمرياً، يعنى أنها لن تصدر على أجهزة بلاي ستيشن PS4 وأجهزة إكس بوكس Xbox One ، كما لن تصدر على أجهزة الكمبيوتر.

وكانت شركة Ubisoft قد دشنت في شهر مارس الماضي برنامج داخلي لاختبارات اللعب المبكرة لـ Skull & Bones، واعتبرت الشركة أن هذه الإصدارات التجريبية توفر فرصة فريدة لمجموعة مختارة لاختبار الإصدارات المبكرة من Skull & Bones ومشاركة التعليقات، كما ستسمح للاعبين بأن يكونوا أول من يلعب إصدارًا مبكرًا من اللعبة في ظروف حقيقية.